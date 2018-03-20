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Больше не доступен
12985BWX2
LED-HL [H7]
6500 K
До 200 % более яркий свет
Инновационная автомобильная система
Вождение в темноте — непростая задача, поэтому необходимо испытывать уверенность в характеристиках установленных ламп головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем уверенно и полностью контролировать ситуацию.
Светодиодные лампы головного освещения Philips X-tremeUltinon LED со светодиодами LUXEON цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.
Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы головного освещения Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.
4.5
из 5
2
Отзывы
АлексИзХарькова
20/03/2018
Україна
Хорошие лампы, рекомендую
Лампы установил в рефлекторную фару VW Passat 2012. Свето-теневая граница пролегла точно по линии прибора, но не такая четкая, как у галогенок. Пользовался ближним 3-4 раза в ночное и сумеречное время зимой в городе. Лампы светят ярко, все очень хорошо видно даже на мокром асфальте, причем полоса яркого дневного света значительно шире, чем у галогенок и захватывает обочины - в противотуманках (которых в моем авто просто нет) теперь совершенно не нуждаюсь. К сожалению, производитель не указал о необходимости установки обманок - без них кан-шина дает ошибку и лампы мерцают. Если бы не обманки, то лампы встают на штатное место без дырок в крышке.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 головное освещение
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 головное освещение
Olexa
14/04/2019
Україна
Неперевершене світло
Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.