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    LED

    Адаптер CANbus для светодиодных ламп

    18961C2
    • Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление
      -{discount-value}

      LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

      18961C2

      Оптимальное энергопотребление

      Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах

      LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

      Оптимальное энергопотребление

      Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах

      Оптимальное энергопотребление

      Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах

      LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

      Оптимальное энергопотребление

      Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        Адаптер CANbus для светодиодных ламп

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        Итого:

        Оптимальное энергопотребление

        Удобство использования

        • Для LED-HL [~H7]
        • В упаковке: 2
        • Инновационная автомобильная система

        Обеспечивает высокое качество работы LED-HL [~H7]

        Для установки светодиодных ламп в некоторые модели автомобилей требуются дополнительные компоненты. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают должную работу ламп и отсутствие каких-либо проблем с электрическими системами. Эти адаптеры решают проблемы с мерцанием, слабой / нестабильной яркостью светового луча.

        Простая установка

        Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

        Оптимальные показатели в любых условиях

        Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          • Больше света
          • Больше стиля
          Характеристики изделия
          Оптимальное энергопотребление

        • Описание продукта

          Применение
          H7
          Обозначение
          CEA H7 18961 12 D C2
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Адаптер CANbus
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          Адаптер CANbus для LED-HL H7

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          18961C2
          Код для заказа
          281594

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018002815
          EAN3
          8719018002822
          Тип упаковки
          C2

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          60  г
          Длина
          6.8  см
          Ширина
          2.8  см
          Высота
          12  см
          Вес нетто одного изделия
          20  г
          MOQ (для профессионалов)
          4

        • Информация об упаковке

          Длина
          19.5  см
          Ширина
          25.5  см
          Высота
          8.5  см
          Вес брутто одного изделия
          0.5  г

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