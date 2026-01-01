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Больше не доступен
196V3LAB/00
Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения, а стереодинамики усилят впечатление от звучания... кажется, выбор очевиден!
V Line
47 см (18,5")
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
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