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LED-монитор

196V3LAB/00

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения, а стереодинамики усилят впечатление от звучания... кажется, выбор очевиден!

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Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 47 см (18,5")

Занимает немного места, подходит для любого образа жизни

Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе

Технические характеристики

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