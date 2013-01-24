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    Профессиональный ЖК-телевизор

    19HFL3233D/10
    Общая оценка / 5
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      Профессиональный ЖК-телевизор

      19HFL3233D/10
      Общая оценка / 5

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный ЖК-телевизор

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        Гостиничный телевизор Philips с ЖКД

        • 19" EasySuite
        • ЖК
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

        Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

        С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

        В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

        Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          48  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          19  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          250  кд/м²
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Улучшение изображения
          Digital Crystal Clear
          Динамическая контрастность экрана
          30 000:1
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Количество предустановок
          999
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 3 Вт
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Функция Smart Sound
          • Регулировка ВЧ и НЧ

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество разъемов SCART
          1
          Количество разъемов HDMI
          1
          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • RGB
          • Вход CVBS
          Фронтальные/боковые подключения
          Порт USB 2.0
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Выход для наушников
          • Вход Component Video (YPbPr)
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Общий интерфейс CI+
          Расширенные возможности подключения
          USB2.0

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Сортировка
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          Комфорт
          Таймер отключения
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          Таймер отключения
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Обновляемое ПО
          • Обновление ПО через USB
          • Обновление встроенной программы через РЧ
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Пульт ДУ
          PF01E11B

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения
          • MP3
          • Фотографии в формате JPEG

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление (в обычном режиме)
          21  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Потребление электроэнергии в год
          31  кВт/ч
          Наличие свинца
          Да*

        • Экохарактеристики

          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          462,8  мм
          Высота устройства
          297,4  мм
          Глубина устройства
          57  мм
          Ширина (с подставкой)
          462,8  мм
          Высота с подставкой
          330,9  мм
          Глубина с подставкой
          149,3  мм
          Ширина коробки
          525  мм
          Высота коробки
          410  мм
          Глубина коробки
          133  мм
          Вес продукта
          2,94  кг
          Вес изделия с подставкой
          3,13  кг
          Вес, включая упаковку
          3,64  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          75 x 75 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Дополнительные аксессуары: Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
        • Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

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