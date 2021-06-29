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273V7QJAB/01
Яркое и четкое изображение на широком экране
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
V Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
djo777
29/06/2021
Україна
отличний монитор за хорошу цену
отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било
Плюсы
отличний монитор за хорошу цену
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse