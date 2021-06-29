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  • Яркое и четкое изображение на широком экране
  • Яркое и четкое изображение на широком экране

ЖК-монитор Full HD

273V7QJAB/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Яркое и четкое изображение на широком экране

Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.

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Яркое и четкое изображение на широком экране

  • V Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

Крепление VESA для гибкости при установке

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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2
1

29/06/2021

Україна

Україна

отличний монитор за хорошу цену

отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било

Плюсы

отличний монитор за хорошу цену

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse