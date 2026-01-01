Профессиональные DJ-наушники

Наушники A1PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.