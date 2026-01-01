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Больше не доступен
A1PRO/00
Профессиональные DJ-наушники
Наушники A1PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.
Профессиональные DJ-наушники
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Мощные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 2500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.
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72-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com