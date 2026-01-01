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A5PRO/00
Профессиональные DJ-наушники
Наушники A5-PRO разработаны Philips совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Его богатый опыт помог создать модель A5, которая отвечает самым высоким стандартам и требованиям профессиональных диджеев по всему миру.
50-мм излучатели/закрытое оформление
Полноразмерные
Накладные амбушюры
Полностью складная конструкция
50-мм излучатели с допустимой мощностью 3500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания с любого источника: чистый динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.
Модель Philips A5-PRO отличается высокой надежностью и обеспечивает идеальную посадку. Легкая конструкция выполнена из анодированного алюминия и прекрасно подходит для активного использования в самых разных условиях.
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