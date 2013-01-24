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Дисплей Q-Line

BDL4830QL/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
    -{discount-value}

    Дисплей Q-Line

    BDL4830QL/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов. Узнать обо всех преимуществах

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      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      благодаря безупречному качеству изображения

      • 48"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Качественные медицинские изображения благодаря D-image

      Качественные медицинские изображения благодаря D-image

      D-image обеспечивает точную передачу медицинских изображений для изучения снимков и установки диагноза. Для предоставления достоверных данных наши профессиональные дисплеи проходят специальную настройку во время производства, что гарантирует воспроизведение черно-белых изображений оптимального качества. Новый уровень обслуживания пациентов благодаря D-image.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        120,9  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        47,6  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,549 x 0,549 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        DICOM
        Clinical D-image

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Другие подключения
        USB

      • Комфорт

        Память
        • Доступ к внутренней памяти
        • 8 ГБ eMMC
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Запуск
        • Автоматическое включение по LAN
        • Задержка включения
        • Статус включения
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR

      • Размеры

        Ширина рамки
        11,9 (сверху, слева, справа) / 14,7 (снизу) мм
        Ширина устройства
        1081,8  миллиметра
        Высота устройства
        623,4  миллиметра
        Глубина устройства
        59,9  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        42,59  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        24,54  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,36  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
        Вес продукта
        11,52  кг
        Вес изделия (фунты)
        25,4  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        115 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Электропитание
        100 ~ 240 В перем. тока
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • Технология AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Прочее

        Гарантия
        По всему миру: 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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