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3000 Series Фен для волос

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3000 SeriesФен для волос

BHD341/10

3000 Series Фен для волос

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Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 4 November 2025

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 687 kB
  • 26 February 2026

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