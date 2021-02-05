Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    3000 Series

    Фен для волос

    BHD342/10
    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
      -{discount-value}

      3000 Series Фен для волос

      BHD342/10
      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        3000 Series

        3000 Series

        Фен для волос

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 2100 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 6 режимов температуры и скорости
        Мощная сушка 2100 Вт

        Мощная сушка 2100 Вт

        Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8  м
          Мощность в ваттах
          2100  Вт
          Напряжение
          220—240 В
          Мотор
          постоянный ток

        • Особенности

          Петелька для подвешивания
          Да
          Режимы температуры/скорости
          6
          Настройки
          Режим холодного обдува

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного ухода

          ThermoProtect
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.