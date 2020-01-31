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    • Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ
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      Prestige Фен для волос

      BHD628/00

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      Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ

      Представляем фен Philips с технологией SenseIQ. Он распознает температуру ваших волос и адаптирует мощность во избежание их перегрева, сохраняя естественный уровень их влажности. Всегда идеальные и ухоженные волосы после каждой сушки феном.

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      Prestige Фен для волос

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      Prestige
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      Prestige

      Фен для волос

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      Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ

      Для здоровых, блестящих волос с естественной влажностью

      • Индивидуальный подход к вашим волосам
      • Инфракрасный датчик
      • На 20 процентов более быстрая сушка*
      • Сохраняет до 90 %** влажности
      Сушка и персонализация

      Сушка и персонализация

      Технология SenseiQ для сушки с элементами персонализации. ОПРЕДЕЛЯЕТ. ИК-датчик фена постоянно отслеживает температуру ваших волос для персональной защиты. АДАПТИРУЕТСЯ. Датчик подстраивает температуру более 4000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева. ЗАБОТИТСЯ. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время сушки, сохраняя до 90 процентов естественной влажности**.

      Определяет температуру волос

      Определяет температуру волос

      Пока другие фены измеряют только температуру воздушного потока, фен Philips с технологией SenseIQ измеряет температуру ваших волос, чтобы избежать их перегрева. Он оснащен ИК-датчиком, который обеспечивает комфортную и безопасную сушку ваших волос.

      Адаптирует процесс сушки

      Адаптирует процесс сушки

      Этот фен с технологией SenseIQ регулирует температуру обдува до 4000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева волос.

      Уникальный уход за волосами

      Уникальный уход за волосами

      Технология SenseIQ адаптирует сушку под ваши потребности. При каждом сеансе сушки она сохраняет до 90 % естественной влаги** для более здоровых и шелковистых волос.

      Предустановки сушки

      Предустановки сушки

      2 режима скорости и 3 предустановки для сушки можно удобно выбрать с помощью тактильных переключателей. Выберите необходимый режим: "Бережный" для дополнительного ухода за волосами, "Сушка" для повседневного использования или "Быстрый" для скоростной сушки. Технология SenseIQ работает в режимах "Бережный" и "Сушка" для свободной настройки процесса.

      Насадка для сушки

      Насадка для сушки

      Для быстрого результата сушки используйте специальную насадку. Она вращается на 360 градусов для оптимальной работы датчика, более концентрированного воздухопотока и увеличенного давления. Для идеальных результатов сушки.

      Компактный дизайн

      Компактный дизайн

      Продуманная конструкция, удобное использование и хранение: на 20 % легче***** и эргономичнее.

      Мощный воздухопоток: на 20 % быстрее*

      Высокоэффективный вентилятор и мотор обеспечивают мощный поток воздуха, чтобы вы могли оценить на 20 % более быструю сушку.

      Насадка - концентратор потока воздуха

      11-мм отверстие насадки обеспечивает направленный воздухопоток для точной укладки без режима SenseIQ. Мы предлагаем использовать эту насадку с быстрым режимом сушки и скоростью 1 для завершения укладки волос.

      Диффузор для завивки и придания объема

      Благодаря уникальной конструкции диффузора обеспечивается простая укладка даже кудрявых волос. Выберите желаемую температуру и скорость для создания объемных локонов правильной формы.

      Ионизация

      Мгновенно подает в 2 раза**** больше ионов для сияния и блеска ваших волос. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, приводят в тонус волосы и кожу головы, а также разглаживают волосяные кутикулы для придания волосам шелковистости.

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        • Насадка для сушки
        • Насадка для укладки: 11 мм
        Диффузор
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        2 м
        Мощность в ваттах
        1800  Вт

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да
        Холодный обдув
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Ионизация для бережной сушки
        В 2 раза больше ионов
        Технология SenseIQ
        Да

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      • Faster vs. BHD004, 1800W dryer
      • * В бережном режиме после 5 минут сушки
      • * * Измерение в течение 10-минутной сушки
      • * * * по сравнению с моделью HP8280
      • * * * * по сравнению с HP8280 без провода, насадки
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