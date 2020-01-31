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BHD628/00
Индивидуальная сушка с технологией SenseIQ
Представляем фен Philips с технологией SenseIQ. Он распознает температуру ваших волос и адаптирует мощность во избежание их перегрева, сохраняя естественный уровень их влажности. Всегда идеальные и ухоженные волосы после каждой сушки феном.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен для волос
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Технология SenseiQ для сушки с элементами персонализации. ОПРЕДЕЛЯЕТ. ИК-датчик фена постоянно отслеживает температуру ваших волос для персональной защиты. АДАПТИРУЕТСЯ. Датчик подстраивает температуру более 4000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева. ЗАБОТИТСЯ. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время сушки, сохраняя до 90 процентов естественной влажности**.
Пока другие фены измеряют только температуру воздушного потока, фен Philips с технологией SenseIQ измеряет температуру ваших волос, чтобы избежать их перегрева. Он оснащен ИК-датчиком, который обеспечивает комфортную и безопасную сушку ваших волос.
Этот фен с технологией SenseIQ регулирует температуру обдува до 4000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева волос.
Технология SenseIQ адаптирует сушку под ваши потребности. При каждом сеансе сушки она сохраняет до 90 % естественной влаги** для более здоровых и шелковистых волос.
2 режима скорости и 3 предустановки для сушки можно удобно выбрать с помощью тактильных переключателей. Выберите необходимый режим: "Бережный" для дополнительного ухода за волосами, "Сушка" для повседневного использования или "Быстрый" для скоростной сушки. Технология SenseIQ работает в режимах "Бережный" и "Сушка" для свободной настройки процесса.
Для быстрого результата сушки используйте специальную насадку. Она вращается на 360 градусов для оптимальной работы датчика, более концентрированного воздухопотока и увеличенного давления. Для идеальных результатов сушки.
Продуманная конструкция, удобное использование и хранение: на 20 % легче***** и эргономичнее.
Высокоэффективный вентилятор и мотор обеспечивают мощный поток воздуха, чтобы вы могли оценить на 20 % более быструю сушку.
11-мм отверстие насадки обеспечивает направленный воздухопоток для точной укладки без режима SenseIQ. Мы предлагаем использовать эту насадку с быстрым режимом сушки и скоростью 1 для завершения укладки волос.
Благодаря уникальной конструкции диффузора обеспечивается простая укладка даже кудрявых волос. Выберите желаемую температуру и скорость для создания объемных локонов правильной формы.
Мгновенно подает в 2 раза**** больше ионов для сияния и блеска ваших волос. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, приводят в тонус волосы и кожу головы, а также разглаживают волосяные кутикулы для придания волосам шелковистости.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
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