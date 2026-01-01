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Больше не доступен
BHH777/00
Естественные красивые локоны — это легко!
Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением.
Оригинальная форма корпуса
Завивка одним движением
Термостойкая конструкция
Легкий и компактный
Оригинальная форма корпуса щипцов для завивки Philips Easy Natural обеспечивает стильные и естественные локоны, словно созданные самой природой.
Защелкивающиеся пластины щипцов для завивки Philips Easy Natural автоматически удерживают прядь волос во время укладки, поэтому вы можете легко создавать локоны одним движением и всего одной рукой.
Пластины защищены от случайного прикосновения, поэтому вы можете не опасаться ожогов.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Протестировано в 2014 году.