Естественные красивые локоны — это легко!

Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением.