Естественные красивые локоны — это легко!
Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественные красивые локоны — это легко!
Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальная форма корпуса щипцов для завивки Philips Easy Natural обеспечивает стильные и естественные локоны, словно созданные самой природой.
Защелкивающиеся пластины щипцов для завивки Philips Easy Natural автоматически удерживают прядь волос во время укладки, поэтому вы можете легко создавать локоны одним движением и всего одной рукой.
Пластины защищены от случайного прикосновения, поэтому вы можете не опасаться ожогов.
Легкие и компактные щипцы для завивки Philips Easy Natural удобны в использовании. Благодаря тонкой ручке и небольшому размеру их легко переносить.
Защитное керамическое покрытие пластин щипцов для завивки обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения — волосы становятся мягкими и блестящими.
Температура профессиональной укладки (200 °C) гарантирует идеальный результат даже для очень густых волос при минимальном их повреждении.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание