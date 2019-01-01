Выберите свой стиль

Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах