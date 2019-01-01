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    StyleCare

    Мультистайлер

    BHH811/00
    Общая оценка / 5
    • Выберите свой стиль Выберите свой стиль Выберите свой стиль
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      StyleCare Мультистайлер

      BHH811/00
      Общая оценка / 5

      Выберите свой стиль

      Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

      StyleCare Мультистайлер

      Выберите свой стиль

      Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

      Выберите свой стиль

      Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

      StyleCare Мультистайлер

      Выберите свой стиль

      Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

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        StyleCare

        Мультистайлер

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        Выберите свой стиль

        Гид по стилю поможет создать более 10 образов

        • Один прибор — более 10 образов
        • 5 насадок и аксессуаров
        • Гид по стилю
        • Технология OneClick
        Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

        Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

        Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.

        Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

        Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

        Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.

        Гид по стилю и 3 удобных аксессуара для создания 10 и более образов

        Гид по стилю и 3 удобных аксессуара для создания 10 и более образов

        Гид по стилю для воплощения более 10 образов, 2 резинки, с помощью которых удобно создавать прически, и петля для волос, которая позволяет экспериментировать со стилем.

        Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

        Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

        Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.

        Профессиональная температура укладки для идеальных результатов

        Профессиональная температура укладки для идеальных результатов

        Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

        Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

        Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

        Защитное керамическое покрытие

        Защитное керамическое покрытие

        Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        • Аксессуары

          Резинка
          2
          Петля для волос
          Да
          Гид по стилю
          для создания более 10 образов

        • Технические характеристики

          Напряжение
          110-240 В
          Размер пластин
          Щипцы для завивки: 90 мм
          Тип нагревателя
          PTC
          Петелька для подвешивания
          Да
          Длина кабеля
          1,8 м
          Температура укладки
          До 210 °C
          Время нагрева
          60 sec

        • Особенности

          Термоизолированный наконечник
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Диаметр корпуса
          25 mm
          Покрытие нагревательных элементов
          Керамика
          Технология фиксации насадок OneClick
          Да
          Размер выпрямителя для волос
          30 x 80 мм

        • Аксессуары

          Щипцы для завивки
          Да
          Выпрямитель
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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