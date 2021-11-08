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Больше не доступен

VisaPureМини-прибор для очищения лица

BSC111/06

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

В 6 раз более эффективное очищение

Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались.

Посмотреть все преимущества

Всего за 1 минуту*

В 6 раз более эффективное очищение

  • Технология вращения

  • Очищение

  • 1 насадка для очищения

  • 1 настройка интенсивности

Технология очищения с помощью вращательных движений

Технология очищения с помощью вращательных движений

Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.

В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.

Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-961326

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/11/2021

Україна

Україна

Ефективний для сяючої шкіри обличчя!

Користуюсь тиждень, дуже задоволена! Шкіра комбінована з схильністю до закупорування пор.Прилад дуже добре очищує, до «скрипу», як результат-шкіра гладенька, відполірована, як після відвідування косметолога, блистить, дуже приємна на дотик і тон вцілому вирівнює! А мікромасаж сприяє тонусу шкіри. Дуже задоволена, рекомендую однозначно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата пользования 2021-10-08

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата пользования 2021-10-08

27/10/2021

Україна

Україна

Приктичність для краси

Він компактний і справляється із своєю задачею на відмінно!

Плюсы

якість

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата пользования 2021-06-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата пользования 2021-06-27

22/06/2019

Україна

Україна

Найкраща щітка для очищення

Користуюсь такою щіткою зовсім недовго але вже бачу результат. Добре чистить шкіру особливо після макіяжу, а також замітно зменшила пори. Дуже легка в користуванні, зручно брати з собою в подорожі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

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  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. По сравнению с очищением вручную. Неопубликованные данные.