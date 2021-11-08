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Больше не доступен
В 6 раз более эффективное очищение
Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались.
Технология вращения
Очищение
1 насадка для очищения
1 настройка интенсивности
Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.
Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.
Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.
Награды
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
MariMar2021
08/11/2021
Україна
Ефективний для сяючої шкіри обличчя!
Користуюсь тиждень, дуже задоволена! Шкіра комбінована з схильністю до закупорування пор.Прилад дуже добре очищує, до «скрипу», як результат-шкіра гладенька, відполірована, як після відвідування косметолога, блистить, дуже приємна на дотик і тон вцілому вирівнює! А мікромасаж сприяє тонусу шкіри. Дуже задоволена, рекомендую однозначно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата пользования 2021-10-08
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата пользования 2021-10-08
Diva30
27/10/2021
Україна
Приктичність для краси
Він компактний і справляється із своєю задачею на відмінно!
Плюсы
якість
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата пользования 2021-06-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата пользования 2021-06-27
DashaSeremchuk27
22/06/2019
Україна
Найкраща щітка для очищення
Користуюсь такою щіткою зовсім недовго але вже бачу результат. Добре чистить шкіру особливо після макіяжу, а також замітно зменшила пори. Дуже легка в користуванні, зручно брати з собою в подорожі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
По сравнению с очищением вручную. Неопубликованные данные.