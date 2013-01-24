В 6 раз более эффективное очищение
Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В 6 раз более эффективное очищение
Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах
В 6 раз более эффективное очищение
Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В 6 раз более эффективное очищение
Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах
Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.
Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.
Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.
Это устройство полностью водонепроницаемо: его можно использовать в душе и промывать под струей воды.
Полного заряда аккумулятора хватает на 20 сеансов использования прибора, то есть на 10 дней при использовании два раза в день.
Рекомендуемая 1-минутная программа обеспечивает эффективное очищение и превосходные результаты. VisaPure — незаменимый мини-прибор для ежедневного ухода за кожей!
Устройство совместимо со всеми щеточками Philips для различных типов кожи.
Благодаря компактной и легкой конструкции мини-прибор для очищения VisaPure легко поместится в вашей сумке или на полке в ванной комнате. Это незаменимое устройство для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни находились.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Преимущества
Удобство использования
Области применения
В комплекте
Технические характеристики
Питание
Обслуживание