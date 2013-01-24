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VisaPure

Мини-прибор для очищения лица

BSC111/06
Общая оценка / 5
  • В 6 раз более эффективное очищение В 6 раз более эффективное очищение В 6 раз более эффективное очищение
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    VisaPure Мини-прибор для очищения лица

    BSC111/06
    Общая оценка / 5

    В 6 раз более эффективное очищение

    Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Мини-прибор для очищения лица

    В 6 раз более эффективное очищение

    Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах

    В 6 раз более эффективное очищение

    Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Мини-прибор для очищения лица

    В 6 раз более эффективное очищение

    Мини-прибор для очищения лица с технологией вращения отличается компактным дизайном и простотой использования. Он идеально подходит для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни оказались. Узнать обо всех преимуществах

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      В 6 раз более эффективное очищение

      Всего за 1 минуту*

      • Технология вращения
      • Очищение
      • 1 насадка для очищения
      • 1 настройка интенсивности
      Технология очищения с помощью вращательных движений

      Технология очищения с помощью вращательных движений

      Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.

      В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

      В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

      Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.

      Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

      Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

      Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.

      Полностью водонепроницаемая конструкция

      Полностью водонепроницаемая конструкция

      Это устройство полностью водонепроницаемо: его можно использовать в душе и промывать под струей воды.

      Продолжительная работа устройства от аккумулятора

      Продолжительная работа устройства от аккумулятора

      Полного заряда аккумулятора хватает на 20 сеансов использования прибора, то есть на 10 дней при использовании два раза в день.

      Очищение никогда не было таким простым! Безупречный результат за 1 минуту.

      Очищение никогда не было таким простым! Безупречный результат за 1 минуту.

      Рекомендуемая 1-минутная программа обеспечивает эффективное очищение и превосходные результаты. VisaPure — незаменимый мини-прибор для ежедневного ухода за кожей!

      Совместимость со всеми щеточками Philips

      Совместимость со всеми щеточками Philips

      Устройство совместимо со всеми щеточками Philips для различных типов кожи.

      Компактный и легкий дизайн

      Компактный и легкий дизайн

      Благодаря компактной и легкой конструкции мини-прибор для очищения VisaPure легко поместится в вашей сумке или на полке в ванной комнате. Это незаменимое устройство для ежедневного ухода за кожей, где бы вы ни находились.

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

      Технические характеристики

      • Преимущества

        Впитываемость
        Повышает впитываемость средств по уходу за кожей
        Очищение кожи
        В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную

      • Удобство использования

        Беспроводные
        до 20 применений без подзарядки
        Индикатор батареи
        Значок показывает уровень заряда аккумулятора
        1 режим скорости
        Глубокое очищение
        Водонепроницаемые
        Можно использовать в душе

      • Области применения

        Лицо и шея
        • Щеки
        • Подбородок
        • Лоб
        • Шея
        • Нос

      • В комплекте

        Насадки
        Насадка для нормальной кожи
        Инструкция по эксплуатации
        Краткое руководство, инструкция по эксплуатации
        Адаптер электропитания
        Адаптер 100—240 В

      • Технические характеристики

        Вращение в одном направлении
        Да

      • Питание

        Время зарядки
        8 часов
        Система питания
        Аккумулятор
        Время работы
        20 сеансов по 1 минуте
        напряжение
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • *По сравнению с очищением вручную. Неопубликованные данные.

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