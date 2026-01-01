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Больше не доступен

Коаксиальная автомобильная АС

CSP6911/00

Акустическая система для автомобиля

Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP6911 от Philips. Эти трехполосные АС 16x24 см с пиковой мощностью 300 Вт оснащены овальным полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким естественным звуком и глубокими басами.

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с трехполосной конструкцией для четкого стереозвучания

Акустическая система для автомобиля

  • 6 x 9"

  • Трехполосная

  • Пиковая мощность 300 Вт

Допустимая мощность — 50 Вт RMS

Овальный полипропиленовый конус для богатого и насыщенного усиления басов

Овальный полипропиленовый конус для богатого и насыщенного усиления басов

ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты , находясь на любом сидении автомобиля.

Технические характеристики

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