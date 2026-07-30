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Больше не доступен
FC8022/03
4 мешка для сбора пыли
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.
Антиаллергенный мешок Philips S-bag® отмечен знаком качества ECARF, который подтверждает, что мешки для сбора пыли обеспечивают высокий уровень фильтрации. Знак качества ECARF создан специально для людей, страдающих от аллергии, чтобы помочь им в выборе подходящих товаров и услуг.
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