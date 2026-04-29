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Насадка для пылесоса
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User Manual Philips
Турбонасадка служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, повышая эффективность очистки ковров на 25%.
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