Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact
Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, 1 освежитель воздуха, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact
Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, 1 освежитель воздуха, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Запасной комплект
Цена магазина Philips
Итого:
В набор входят 3 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.
Фильтр Super Clean Air удерживает мельчайшие частички пыли, поэтому во время уборки из пылесоса выходит только чистый и здоровый воздух. Фильтр необходимо заменять один раз в год.
В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Фильтр необходимо заменять один раз в год.
В комплекте:
Подходит для