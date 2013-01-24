Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, 1 освежитель воздуха, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах