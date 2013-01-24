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    Запасной комплект

    FC8074/01
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    • Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact
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      Запасной комплект

      FC8074/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

      Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, 1 освежитель воздуха, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

      Запасной комплект

      Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

      Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, 1 освежитель воздуха, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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        Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

        Оригинальные мешки для сбора пыли Philips и сменные фильтры

        • 3 мешка для сбора пыли (s-bag® CLP)
        • 1 фильтр Super Clean Air
        • 1 фильтр защиты мотора
        Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

        Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

        В набор входят 3 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.

        Фильтр Super Clean Air с уровнем фильтрации 99 %

        Фильтр Super Clean Air с уровнем фильтрации 99 %

        Фильтр Super Clean Air удерживает мельчайшие частички пыли, поэтому во время уборки из пылесоса выходит только чистый и здоровый воздух. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

        Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

        Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

        В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

        Технические характеристики

        • В комплекте:

          S-bag Classic Long Performance
          3
          Фильтр Super Clean Air
          1
          Фильтр защиты электродвигателя
          1

        • Подходит для

          Performer Compact
          FC8383–FC8389

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