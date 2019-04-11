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Больше не доступен
1,7 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Белый/оранжевый
Откидная крышка
Звуковой сигнал извещает о закипании воды
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Tatty
27/03/2018
Україна
Хороша модель
Купували за рекомендацією, як найкращий виріб. Однак вже після місяця користування під кнопкою почалав збиратися конденсат і чайник просто відмовлявся вмикатися. Здали на сервісний ремонт, чайник відремонтували, однак через деякийй час знову виникла така ж проблема. Вихід один - відмова від користування на час доки не пропаде волога в кнопці (це може тривати 1-2 тижні). Мене влаштовує і швидкість закипання, і дизайн, але один недолік даного виробу це невдалий дизайн кнопки,
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник