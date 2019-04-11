КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Чистая вода, чистый чайник
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Чистая вода, чистый чайник
  • Чистая вода, чистый чайник

Больше не доступен

Чайник

HD4681/80

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Чистая вода, чистый чайник
Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.
Посмотреть все преимущества

Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

Чистая вода, чистый чайник

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • Индикатор уровня воды

  • Белый/оранжевый

  • Откидная крышка

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Звуковой сигнал извещает о закипании воды

Звуковой сигнал извещает о закипании воды

При включенном чайнике загорается подсветка

При включенном чайнике загорается подсветка

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням

Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4681/05 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4681/05 Чайник

27/03/2018

Україна

Україна

Хороша модель

Купували за рекомендацією, як найкращий виріб. Однак вже після місяця користування під кнопкою почалав збиратися конденсат і чайник просто відмовлявся вмикатися. Здали на сервісний ремонт, чайник відремонтували, однак через деякийй час знову виникла така ж проблема. Вихід один - відмова від користування на час доки не пропаде волога в кнопці (це може тривати 1-2 тижні). Мене влаштовує і швидкість закипання, і дизайн, але один недолік даного виробу це невдалий дизайн кнопки,

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4681/05 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4681/05 Чайник

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.