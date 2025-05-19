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1,7 л
Крышка на пружине
Световой индикатор
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
4.6
из 5
10
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Rostbc
19/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Якість і довговічність
Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Можу рекомендувати
Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
28/10/2024
Україна
Проверенный покупатель
Функціональний і надійний.
Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені
Плюсы
Надійність
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник