Добрий день! Дякуємо за Ваш вибір, а також коментар. Гарантійнй термін від виробника на чайник становить 24 місяці (за умови наявності розрахункового документу). Для уточнення деталей описаної Вами ситуації, а також для додаткової консультації стосовно обслуговування чайника рекомендуємо звернутися на лінію технічної підтримки компанії Philips Home Living: 0 800 40-40-04 (понеділок-п'ятниця з 9 до 17), або напишіть нам у приватні повідомлення через сторінку PhilipsHomeLivingUkraine у Фейсбук. Будемо раді допомогти! Контактну інформацію Ви можете знайти за посиланям - https://www.philips.ua/c-w/support-home/support-contact-page#n62Contact=PERSONAL_CARE_GR .