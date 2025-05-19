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  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
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  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время

Серия 3000Пластиковый чайник

HD9318/00

4.6
| (10) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт
Ароматный горячий чай в любое время
Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток.
Посмотреть все преимущества

Чайник емкостью 1,7 л отлично подойдет для всей семьи

Ароматный горячий чай в любое время

  • 1,7 л

  • Крышка на пружине

  • Световой индикатор

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

10

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

19/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якість і довговічність

Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

27/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Можу рекомендувати

Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

28/10/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Функціональний і надійний.

Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені

Плюсы

Надійність

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник

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