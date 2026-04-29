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Серия 3000 Пластиковый чайник
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D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
Все (3)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Чайник Philips не включается
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