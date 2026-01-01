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Больше не доступен
LR6P2B/97
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power.
AA
Для щелочных батарей
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.