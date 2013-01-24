Стерилизует до 6 обычных бутылочек и до 4 бутылочек с широким горлышком

Удобство стерилизатора заключается в том, что у вас всегда под рукой стерилизованная бутылочка. Можно поместить в стерилизатор сразу все бутылочки, которые понадобятся вам для кормления малыша в течение дня.