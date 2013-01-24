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Термоизоляция и защита
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Термоизоляция и защита
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах
Термоизоляция и защита
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Термоизоляция и защита
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах
Чехол для стеклянной бутылочки
Цена магазина Philips
Итого:
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 260 мл.
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent поддерживает температуру детского питания.
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent защищает бутылочку от повреждений при ударе.
Удобный вырез на чехле для стеклянной бутылочки Philips Avent обеспечивает видимость шкалы во время кормления.
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для машинной стирки при 40 °C.
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent безопасен для малыша: подтверждено сертификатом класса 1 по стандарту Oeko-Tex®
Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent выпускается в двух расцветках: ванильный с серым и синий с ванильным.
Этапы взросления
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Дизайн
Функции
Легко использовать