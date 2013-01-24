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    Philips Avent

    Чехол для стеклянной бутылочки

    SCF676/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Термоизоляция и защита Термоизоляция и защита Термоизоляция и защита
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      Philips Avent Чехол для стеклянной бутылочки

      SCF676/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Термоизоляция и защита

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чехол для стеклянной бутылочки

      Термоизоляция и защита

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

      Термоизоляция и защита

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чехол для стеклянной бутылочки

      Термоизоляция и защита

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

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        Чехол для стеклянной бутылочки

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Термоизоляция и защита

        Поддерживает температуру жидкости

        • 240 мл
        Подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 260 мл

        Подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 260 мл

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 260 мл.

        Термоизоляционный материал поддерживает температуру содержимого

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent поддерживает температуру детского питания.

        Ударопрочный материал

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent защищает бутылочку от повреждений при ударе.

        Шкала стеклянной бутылочки легко читается

        Удобный вырез на чехле для стеклянной бутылочки Philips Avent обеспечивает видимость шкалы во время кормления.

        Можно мыть при температуре 40 °C

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для машинной стирки при 40 °C.

        Сертификат Oeko-Tex® класса 1: безопасно для малыша

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent безопасен для малыша: подтверждено сертификатом класса 1 по стандарту Oeko-Tex®

        Доступные варианты расцветки: ванильный с серым и синий с ванильным

        Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent выпускается в двух расцветках: ванильный с серым и синий с ванильным.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0–12 месяцев

        • Материал

          Чехол
          • Сертификат Oeko-Tex® класса 1
          • Мягкий полиэстер

        • В комплект входят:

          Чехол для стеклянной бутылочки
          1 шт. (серый или бирюзовый)

        • Дизайн

          Дизайн чехла
          • Стильный дизайн
          • Вырез для шкалы
          • Доступно 2 варианта расцветки
          • Только для стеклянных бутылочек

        • Функции

          Материал
          Поддерживает температуру

        • Легко использовать

          Использование чехла
          • Ударопрочный
          • Поддерживает температуру
          • Шкала легко читается
          • Подходит для стеклянных бутылочек

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