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    • Мощные басы без проводов Мощные басы без проводов Мощные басы без проводов
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      Стереогарнитура Bluetooth

      SHB3060WT/00

      Мощные басы без проводов

      На разработку беспроводных наушников Philips SHB3060 с возможностью подключения по Bluetooth нас вдохновил дизайн DJ-наушников — модель создана специально для амбициозных творческих начинаний. Наслаждайтесь музыкой часами, с легкостью отвечайте на звонки благодаря продуманному дизайну и компактной складной конструкции.

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      Стереогарнитура Bluetooth

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      Стереогарнитура Bluetooth
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      Стереогарнитура Bluetooth

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      Мощные басы без проводов

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов

      Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов

      Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели воспроизводят чистые и мощные басы.

      Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

      Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

      Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

      Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы.

      Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге

      Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге

      Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники легко складываются, гарантируя удобство переноски и хранения.

      Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

      Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании музыки.

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

      Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

      Оголовье и чашки наушников регулируются по размеру головы.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        10–22 000 Гц
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Сопротивление
        24 Oм
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        106 дБ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Наибольший радиус действия
        До 15 м  м

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        8.3  (дюймы)
        ширина
        17  см
        Вес брутто
        0.91  кг
        Высота
        25.5  см
        GTIN
        1 69 25970 70346 5
        ширина
        6.7  (дюймы)
        Высота
        10.0  (дюймы)
        Вес нетто
        0.423  кг
        Вес брутто
        2.006  фунта
        Вес нетто
        0.933  фунта
        Вес упаковки
        0.487  кг
        Вес упаковки
        1.074  фунта

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Отключение микрофона
        • удержание вызова
        • Переключение между разговором и музыкой
        • Переключение между 2 вызовами
        Регулировка громкости
        Да

      • Мощность

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        11*  часов
        Время нахождения в режиме ожидания
        200 ч*
        Время разговора
        11 ч*

      • Размеры упаковки

        Высота
        22  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19.5  см
        Глубина
        5  см
        Высота
        8.7  (дюймы)
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 25970 70346 8
        ширина
        7.7  (дюймы)
        Вес брутто
        0.242  кг
        Глубина
        2.0  (дюймы)
        Вес нетто
        0.141  кг
        Вес брутто
        0.534  фунта
        Вес нетто
        0.311  фунта
        Вес упаковки
        0.101  кг
        Вес упаковки
        0.223  фунта

      • Габариты изделия

        Высота
        16  см
        ширина
        15.5  см
        Глубина
        7  см
        ширина
        6.1  (дюймы)
        высота
        6.3  (дюймы)
        Глубина
        2.8  (дюймы)
        Вес
        0.141  кг
        Вес
        0.311  фунта

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        В комплекте
        Кабель USB
        Комплект для зарядки

      • Дизайн

        Цвет
        Белый

      Badge-D2C

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