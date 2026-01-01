КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB6250/00

Чистый звук без проводов

Благодаря стильной сверхкомпактной складной конструкции и возможности подключения по Bluetooth, Philips SHB6250 — идеальные портативные наушники. Всегда невероятно насыщенные басы и непревзойденная четкость звучания без спутанных проводов.

Посмотреть все преимущества

забудьте о проводах и наслаждайтесь непревзойденным качеством

Чистый звук без проводов

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных