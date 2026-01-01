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Больше не доступен
SHB6250/00
Чистый звук без проводов
Благодаря стильной сверхкомпактной складной конструкции и возможности подключения по Bluetooth, Philips SHB6250 — идеальные портативные наушники. Всегда невероятно насыщенные басы и непревзойденная четкость звучания без спутанных проводов.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!
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