Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHB9250/00
Звук высокого разрешения
Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
Удобные амбушюры выполнены из мягкого пеноматериала и обеспечивают превосходную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Точно настроенный зажим гарантирует плотную посадку и комфортные ощущения при прослушивании в течение долгого времени.
Отзывы
Фактические данные могут отличаться от заявленных
При использовании входящего в комплект кабеля для наушников