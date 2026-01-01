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Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB9250/00

Звук высокого разрешения

Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

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с функцией цифрового усиления НЧ

Звук высокого разрешения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

Удобные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

Удобные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

Удобные амбушюры выполнены из мягкого пеноматериала и обеспечивают превосходную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Точно настроенный зажим гарантирует плотную посадку и комфортные ощущения при прослушивании в течение долгого времени.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных

  2. При использовании входящего в комплект кабеля для наушников