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      200 Series Проводная мышь

      SPK7204/01

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Подойдет для вашего стиля работы

      Удобная мышь с функцией подстройки под размер ладони. Легко умещается в сумке. Оснащена системой хранения кабеля и оптическим датчиком, который позволяет использовать ее на различных поверхностях.

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      200 Series Проводная мышь

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      200 Series
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      200 Series

      Проводная мышь

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      • 4 кнопки
      • Проводная, USB
      • Оптический датчик
      Уникальный дизайн для создания особого стиля

      Уникальный дизайн для создания особого стиля

      Более тонкая конструкция мыши поможет вам дольше оставаться продуктивными.

      Простое подключение USB без драйвера

      Простое подключение USB без драйвера

      Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

      Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

      Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

      Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

      Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

      Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

      Высокоточная оптическая технология для плавного управления

      Высокоточная оптическая технология для плавного управления

      • ОС / Требования к системе

        Требования системы
        Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и более поздние; Linux; Mac OS

      • Физические характеристики

        Размеры (ДxШxВ)
        110,03 × 57,4 × 29,7 мм
        Вес
        62,2 г

      • Технические характеристики

        Кнопки
        4 кнопки
        Тип покрытия
        Матовое
        Взаимодействие
        Проводное, USB 2.0
        Тип дизайна
        Эргономичный дизайн
        Необходимые драйверы
        Без драйверов
        Точность оптического датчика
        2 уровня DPI: 1000/1600
        Тип изделия
        Проводная мышь
        Тип хвата
        Хват правой и левой рукой

      Badge-D2C

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