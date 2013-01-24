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Безопасная очистка плоских экранов
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная очистка плоских экранов
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах
Безопасная очистка плоских экранов
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная очистка плоских экранов
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель экрана
Итого:
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.
Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.
Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.
Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.
Технические характеристики
Аксессуары
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка