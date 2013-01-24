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    Очиститель экрана

    SVC1116B/10
    • Безопасная очистка плоских экранов Безопасная очистка плоских экранов Безопасная очистка плоских экранов
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      Очиститель экрана

      SVC1116B/10

      Безопасная очистка плоских экранов

      Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель экрана

      Безопасная очистка плоских экранов

      Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасная очистка плоских экранов

      Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель экрана

      Безопасная очистка плоских экранов

      Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с плоского экрана телевизора или компьютера. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Очиститель экрана

      Итого:

      Безопасная очистка плоских экранов

      • ТВ/ноутбук/мобильные устройства

      Жидкость для очистки без разводов

      Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

      Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

      Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

      Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

      Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

      Безопасная формула. Без подтеков.

      Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

      Безворсовая ткань из микроволокна

      Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Содержание
        Чистящая жидкость, 200 мл

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        на 15 языках

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        15,3  см
        ширина
        5,75  см
        Глубина
        5,75  см
        Вес нетто
        0,266  кг
        Вес брутто
        0,267  кг
        Вес упаковки
        0,001  кг
        EAN
        87 12581 68209 5
        Количество изделий в упаковке
        1

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        12  см
        ширина
        11,99  см
        высота
        15,6  см
        Вес брутто
        1,169  кг
        Вес нетто
        1,064  кг
        Вес упаковки
        0,105  кг
        GTIN
        2 87 12581 68209 9

      • Внешняя упаковка

        Длина
        27,6  см
        ширина
        14,4  см
        высота
        36,6  см
        Вес нетто
        4,256  кг
        Вес брутто
        4,9  кг
        Вес упаковки
        0,644  кг
        GTIN
        1 87 12581 68209 2
        Количество потребительских упаковок
        16

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