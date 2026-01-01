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Кабель для стереозаписи

SWA2533W/10

Гарантия надежного подключения

Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами.

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Гарантия надежного подключения

  • 3,0 м

  • 3,5 мм (M) — 3,5 мм (M)

  • Черный

Литой штекер для надежного соединения

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Резиновый кабельный зажим

Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 123.4 kB
  • 20 August 2024

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