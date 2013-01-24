Возврат товаров

Вы не совсем довольны своей покупкой? Не проблема! Товар, который не использовался, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами можно вернуть товар в течение 14 дней. Возвращаемый товар должен быть чистым и целым, в полной комлектации и в оригинальной упаковке.
Для возврата товара (обмена) обязательным является наличие:
- заявления на обмен (возврат) - шаблон такого заявления вы можете получить через Горячую линию, Сообщество Philips в Facebook или Viber;
- чек и расходная накладная;
- гарантийный талон (за исключением неэлектрические товаров под ТМ Philips Avent);
- товар и его комплектующие.
В случае возврата денег за товар дополнительно необходимы:
- реквизиты банковской карты, которой было совершено оплату;
- копию документа, подтверждающего личность Покупателя (паспорт, ID карта);
- копия Индивидуального налогового номера Покупателя (ИНН).
Причины, по которым товар не подлежит обмену (возвату):
со дня покупки товара, которые не имеет изъянов, прошло больше 14 дней; во время проверки качества товара были выявлены факты, которые свидетельствуют о пользовании товаром, ремонте или других нарушения целосности товара; отсутствие документов, которые подтверждают покупку товара, гарантийного талона или полной комплектации товара.
Если товар является набором, просьба вернуть все комплектующие, которые включены в такой набор.