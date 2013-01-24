Возврат товаров

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    Как сделать возврат товара?

    Вы можете сделать возврат товара бесплатно в течение 14 дней с момента покупки. Просто следуйте нижеуказанным инструкциям.

     

    1. Обратиться на Горячую линию 0-800-500-697 или написать на электронный адрес Consumer.feedback@philips.com
    2. Представители Philips свяжутся с вами и предоставят детальную инструкцию действий.
    3. Для отправки возврата, заполните данные по ссылке Заявка на возврат.

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    Каковы условия возврата?

    Вы не совсем довольны своей покупкой? Не проблема! Товар, который не использовался, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами можно  вернуть товар в течение 14 дней. Возвращаемый товар должен быть чистым и целым, в полной комлектации и в оригинальной упаковке.

     

    Для возврата товара (обмена) обязательным является наличие:

     

    1. заявления на обмен (возврат) - шаблон такого заявления вы можете получить через Горячую линию, Сообщество Philips в Facebook или Viber;
    2. чек и расходная накладная;
    3. гарантийный талон (за исключением неэлектрические товаров под ТМ Philips Avent);
    4. товар и его комплектующие.

     

    В случае возврата денег за товар дополнительно необходимы:

    1. реквизиты банковской карты, которой было совершено оплату;
    2. копию документа, подтверждающего личность Покупателя (паспорт, ID карта);
    3. копия Индивидуального налогового номера Покупателя (ИНН).

     

    Причины, по которым товар не подлежит обмену (возвату):

    со дня покупки товара, которые не имеет изъянов, прошло больше 14 дней; во время проверки качества товара были выявлены факты, которые свидетельствуют о пользовании товаром, ремонте или других нарушения целосности товара; отсутствие документов, которые подтверждают покупку товара, гарантийного талона или полной комплектации товара.

     

    Если товар является набором, просьба вернуть все комплектующие, которые включены в такой набор.

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