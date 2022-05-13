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      Philips Ultinon Pro9100

      Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

       

      Новая линейка Philips Ultinon Pro9100 LED задает новый стандарт качества для светодиодных ламп, превосходя по своим возможностям все имеющиеся аналоги. Уникальная технология чипов Lumileds TopContact LED*, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 350 % более яркий** и белый свет и значительно улучшить видимость.

      Philips Ultinon Pro9100 на дороге
      Значок "Превосходная видимость"

      Яркость ламп увеличена на 350 % для лучшей видимости на дороге**

      Значок "Холодный белый свет"

      Излучает холодный белый свет с температурой до 5800 К

      Значок "Длительный срок службы"

      До 5000 часов использования при высокой производительности

      *Светодиодные чипы Lumileds Altilon SMD LED для HL-[≈H1] и HL-[≈H3]
      **По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп

      Больше о линейке Philips Ultinon Pro9100

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      Передние противотуманные лампы

       

      Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.

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      Значок "Гарантия на 3 года"

      Гарантия на продукт

       

      2-летняя гарантия на продукт + 3 года расширенной гарантии

      Регистрация для расширенной гарантии

      Откройте для себя эксклюзивные технологические инновации для водителей

      Значок "Светодиодные чипы"

      Эксклюзивные светодиодные чипы Lumileds TopContact LED*
      Эти уникальные светодиодные чипы OEM­уровня обеспечивают оптимальный и стабильноый световой поток, а также идеальную цветовую температуру для лучшей видимости на дорогах

      Значок "Умное охлаждение"

      Системы рассеивания тепла AirFlux+, AirBoost и AirCool***

      Отводит тепло от важных компонентов светового прибора, обеспечивая его долговечность

      Значок "Технология SafeBeam"

      Технология SafeBeam


      Оптимальная геометрия светового луча и отсутствие бликов

      Значок "Ударопрочность"

      Сертификация IP и соответствие директиве EMI


      Эти лампы с классом защиты IP от попадания пыли и брызг воды также соответствуют стандартам EMI в отношении электромагнитных помех

      Philips Ultinon Pro9100

      *Светодиодные чипы Lumileds Altilon SMD LED для HL-[≈H1] и HL-[≈H3]
      ***Посетите Philips.com/LED-bulbs для получения дополнительной информации о системах охлаждения светодиодных ламп

      Найдите лучшую светодиодную лампу
      для автомобильных фар

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      Аксессуары светодиодных ламп для автомобильных фар

       

      Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.

      Type A
      Type A
      Type D
      Type D
      Type E
      Type E
      Type H
      Type H
      Type I
      Type I
      Type K
      Type K
      Type N
      Type N
      Type P
      Type P

      Yбедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо и CANbus подходит для вашей модели автомобиля

      * Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.

      Стандартная лампа Ultinon Pro9100

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      о светодиодных лампах Philips для автомобильных фар

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      Philips Ultinon Pro9100

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

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      You are about to visit the Philips USA website.

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