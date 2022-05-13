До 350 % более яркий свет**

Новые лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9100 обеспечивают непревзойденную видимость во время вождения автомобиля. Оптимальный спектр света помогает без труда различать дорожные знаки, улучшает видимость и позволяет быстрее реагировать при изменении ситуации.



* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп