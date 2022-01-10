Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Мы все хотим жить в чистых и безопасных домах. Однако воздух в вашем доме может быть в 2–5 раз грязнее воздуха снаружи.
Очистители воздуха Philips оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая улавливает до 99,97 % вредных частиц, от пыли и аллергенов до аэрозолей и частиц PM2.5.
*На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен iUTA согласно DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
Тесты, проведенные независимым институтом IUTA, показали эффективность фильтрации 99,97 % относительно наночастиц размером 0,003 мкм.
*Размер частиц является ориентировочным и приведен для эталонной шкалы. Размер некоторых из перечисленных типов частиц выходит за пределы указанного диапазона.
**Дыхательные капли и аэрозоли могут переносить более мелкие частицы, такие как пыль или коронавирус.
***HEPA-фильтры в соответствии с американскими стандартами DOESTD-3020-2015.
CADR — интенсивность нагнетания очищенного воздуха — это глобальный стандарт для измерения объема воздуха (в м3), который очиститель
может очистить за определенный период времени. Чем выше CADR, тем быстрее очищение.
Поток воздуха означает скорость ветра, поэтому демонстрирует только количество подаваемого воздуха. Значение потока воздуха
не содержит сведений о том, насколько он чистый. Поэтому CADR является правильным способом определить то, насколько эффективен тот или иной очиститель воздуха.
AC2889/10 показал наилучшие результаты в тестах Stiwa, проведенных в Германии, поскольку мы оптимизируем нашу продукцию с учетом повышения CADR.
ВОЗ считает контактный и воздушно-капельный пути основными способами передачи Covid-19. Аэрозольная передача может происходить в определенных условиях, особенно в переполненных и недостаточно вентилируемых помещениях, где инфицированные люди проводят много времени с другими людьми, например, в ресторанах.
Очиститель воздуха для помещений обнаруживает и улавливает загрязняющие вещества в воздухе, включая аэрозоли, которые могут содержать вирусы. Частицы остаются внутри фильтра HEPA NanoProtect, а чистый воздух возвращается в помещение.
Аэрозоли представляют собой твердые или жидкие частицы небольшого размера (<5 микрон), которые остаются в воздухе в течение длительного времени и могут содержать вирусы.
Очистители воздуха Philips создают циркуляцию воздуха в помещении, всасывая воздух через фильтры и удаляя вирусы вместе с другими загрязняющими веществами размером до 0,003 микрон.
Вирусы могут распространяться из полости рта или носа инфицированного лица в небольших частицах жидкости при кашле, чихании, разговоре или дыхании. Эти частицы варьируются от более крупных дыхательных капель до более мелких аэрозолей.
Вирус потеряет жизнеспособность, поскольку в фильтрах нет клетки-хозяина.
Независимое исследование Университета Гёте во Франкфурте (Германия) показало, что использование портативных очистителей воздуха может помочь снизить уровень аэрозоля в классе. На основании результатов экспериментов и последующего теоретического моделирования исследователи пришли к выводу, что очистители воздуха являются важной дополнительной мерой борьбы с вирусами.
Докладная записка о роли аэрозольных частиц в развитии инфекции SARS-CoV-2 (Ассоциация исследования аэрозолей (Association for Aerosol Research), декабрь 2020 г.)
ВОЗ, вентиляция и COVID-19 (ноябрь 2020 г.)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19
Немецкая компания Stiftung Warentest протестировала, насколько хорошо победители испытания на очистку воздуха, прошедшего в марте 2020, улавливают аэрозоли (январь 2021 г.)
99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как пыльца, пылевые клещи, споры плесени и перхоть животных, проходя через фильтр, остаются внутри.
В 2020 году спонсируемое компанией Philips исследование, проведенное Мюнхенским центром по охране окружающей среды в Германии, подтвердило эффективность очистителей воздуха в борьбе с домашними пылевыми клещами.