  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Воплощай мечты, дари Philips! Скидки до -30%
дни
часы
мин
сек
Воплощай мечты, дари Philips! Скидки до -30%
Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наука и технологии

    Преимущества чистого воздуха

    Узнайте больше об очищении воздуха в доме

    Загрязнение воздуха
    Загрязнение воздуха
    Вирусы и аэрозоли
    Вирусы и аэрозоли
    Аллергены
    Аллергены
    Поиск изделия
    Поиск изделия

    Загрязнение

    Факты о качестве воздуха

     

    Мы все хотим жить в чистых и безопасных домах. Однако воздух в вашем доме может быть в 2–5 раз грязнее воздуха снаружи.
    Факты о качестве воздуха

    Влияние загрязнения воздуха


    Загрязнение воздуха может вызывать разнообразные побочные эффекты. Наиболее частыми из них являются головная боль, воспаление, заложенность носа, проблемы с дыханием, раздражение кожи и боль в желудке.

    Загрязняющие частицы

    Очистители воздуха Philips очищают воздух от этих распространенных загрязняющих веществ

    • Вирусы и аэрозоли

      Вирусы и аэрозоли

      Дыхательные капли или аэрозоли могут содержать вирусы, вызывающие заболевания, такие как простуда, грипп или Covid-19.
      Значок пыльцы

      Пыльца

      У людей, страдающих от сенной лихорадки, аллергия на пыльцу, которая встречаются в траве, деревьях или сорняках.
      Шерсть и перхоть домашних животных

      Шерсть и перхоть домашних животных

      Аллергены домашних животных могут сохраняться дома в течение нескольких месяцев и доставлять вам беспокойство даже после того, как животное покинуло дом.
      Аллергены пылевых клещей

      Аллергены пылевых клещей

      Эти микроскопические существа живут в постельных принадлежностях и мягкой мебели.
      Мелкие частицы

      Мелкие частицы

      Очистители воздуха Philips оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая улавливает до 99,97 % вредных частиц, от пыли и аллергенов до аэрозолей и частиц PM2.5.
      Загрязнение наружного воздуха

      Загрязнение наружного воздуха

      Некоторые загрязняющие вещества могут попадать в наши дома снаружи и снижать качество воздуха.
    • Газ

      Газ

      Плиты, нагреватели, печи и открытый огонь могут быть источниками опасных газов.
      Бактерии

      Бактерии

      Микроорганизмы могут переносится воздушным путем, особенно в жарких или влажных местах.
      Дым и запах

      Дым и запах

      Мелкие частицы дыма могут перемещаться по дому и оказывать негативное воздействие на качество воздуха в течение 5 часов.
      Споры плесени

      Споры плесени

      Споры плесени обычно встречаются в ванной комнате, кухне или подвале.
      ЛОС

      Летучие органические соединения

      Газы, выделяемые бытовыми изделиями, такими как чистящие и дезинфицирующие средства.
      Бытовая пыль

      Пыль

      Очистка, уборка кровати или любая активность человека могут поднимать пыль.

      Очистители воздуха Philips оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая улавливает до 99,97 % вредных частиц, от пыли и аллергенов до аэрозолей и частиц PM2.5.

       

      *На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен iUTA согласно DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.

      Фильтры Philips

      Очищает наночастицы
      Когда воздух проходит через фильтр, микроскопические загрязняющие вещества остаются внутри.
      1 мм
      линия
      1 микрон в 1000 раз меньше 1 миллиметра
      Крупная соль
      Пыльца

      Очень мелкая соль

      60–100 микрон

      Пыльца

      15 микрон

      Не различим человеческим глазом

      Пыль 10 микрон
      Биоаэрозоли 9 микрон
      Мелкая пыль 2,5 микрона
      Бактерии 1,3 микрона
      Респираторные аэрозоли

      Вдыхаемые частицы (PM10)

      < 10 микрон

      Дыхательные капли**

      5–10 микрон

      Мелкие частицы (PM2.5)

      <2,5 микрона

      Бактерии

      1–3 микрона

      Респираторные аэрозоли**

      0,5–3 микрона

      Стандартные фильтры HEPA***до 0,3 микрон

      Коронавирус
      Вирус Зика
      Дым от пожаров

      Коронавирус

      0,1–0,5 микрон

      Вирус Зика

      0,045 микрон

      Частицы дыма при горении свеч

      0,01 микрон

      Очистители Philips фильтруют частицы размером до 0,003 микрон

      Фильтры, IUTA

      Тесты, проведенные независимым институтом IUTA, показали эффективность фильтрации 99,97 % относительно наночастиц размером 0,003 мкм.

       

      *Размер частиц является ориентировочным и приведен для эталонной шкалы. Размер некоторых из перечисленных типов частиц выходит за пределы указанного диапазона.

      **Дыхательные капли и аэрозоли могут переносить более мелкие частицы, такие как пыль или коронавирус.

      ***HEPA-фильтры в соответствии с американскими стандартами DOESTD-3020-2015.

      CADR

      Что CADR означает для вашего дома

      CADR — интенсивность нагнетания очищенного воздуха — это глобальный стандарт для измерения объема воздуха (в м3), который очиститель

      может очистить за определенный период времени. Чем выше CADR, тем быстрее очищение.

       

      Поток воздуха означает скорость ветра, поэтому демонстрирует только количество подаваемого воздуха. Значение потока воздуха

      не содержит сведений о том, насколько он чистый. Поэтому CADR является правильным способом определить то, насколько эффективен тот или иной очиститель воздуха.
      С очистителем воздуха с CADR 500

      С очистителем воздуха с CADR 500

      С очистителем воздуха с CADR 100

      С очистителем воздуха с CADR 100

      Без очистителя воздуха

      Без очистителя воздуха

      График
      CADR

      Лучшие по результатам тестов

      Лучший очиститель воздуха согласно тестам Stiftung Warentest

       

      AC2889/10 показал наилучшие результаты в тестах Stiwa, проведенных в Германии, поскольку мы оптимизируем нашу продукцию с учетом повышения CADR.

      Covid-19 и другие вирусы

      Очистители воздуха могут помочь снизить количество загрязняющих веществ в воздухе, включая вирусы, в офисе или на рабочем месте

      Очистители воздуха могут помочь снизить количество загрязняющих веществ в воздухе, включая вирусы, в офисе или на рабочем месте

      Аэрозольная передача

      Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что COVID-19 также может передаваться посредством аэрозолей.

       

      ВОЗ считает контактный и воздушно-капельный пути основными способами передачи Covid-19. Аэрозольная передача может происходить в определенных условиях, особенно в переполненных и недостаточно вентилируемых помещениях, где инфицированные люди проводят много времени с другими людьми, например, в ресторанах.
      Логотип ВОЗ
      Основная роль ВОЗ заключается в контроле международного здравоохранения в рамках системы США и руководстве партнерами в области глобального здравоохранения.
      Очистители воздуха

      Как очистители воздуха захватывают вирусы

       

      Очиститель воздуха для помещений обнаруживает и улавливает загрязняющие вещества в воздухе, включая аэрозоли, которые могут содержать вирусы. Частицы остаются внутри фильтра HEPA NanoProtect, а чистый воздух возвращается в помещение.

      Что такое аэрозоли?

       

      Аэрозоли представляют собой твердые или жидкие частицы небольшого размера (<5 микрон), которые остаются в воздухе в течение длительного времени и могут содержать вирусы.

      Как фильтры HEPA NanoProtect в очистителях воздуха Philips помогают снизить распространение вирусов?

       

      Очистители воздуха Philips создают циркуляцию воздуха в помещении, всасывая воздух через фильтры и удаляя вирусы вместе с другими загрязняющими веществами размером до 0,003 микрон.

      Как аэрозоли связаны с передачей вирусов?

       

      Вирусы могут распространяться из полости рта или носа инфицированного лица в небольших частицах жидкости при кашле, чихании, разговоре или дыхании. Эти частицы варьируются от более крупных дыхательных капель до более мелких аэрозолей.

      Что произойдет с вирусом после попадания в фильтр?

       

      Вирус потеряет жизнеспособность, поскольку в фильтрах нет клетки-хозяина.
      Airmid
      Независимая медицинская группа Airmid с аккредитованной вирусологической лабораторией. Протестировано на удаление 99,9 % вирусов гриппа H1N1.
      Airmid
      Независимая медицинская группа Airmid с аккредитованной вирусологической лабораторией. Протестировано на удаление 99,9 % вирусов гриппа H1N1.
      Как очистители воздуха Philips могут помочь вашему бизнесу

      Независимое исследование

      Наши очистители воздуха прошли независимое тестирование в школах и продемонстрировали эффективное удаления аэрозолей

       

      Независимое исследование Университета Гёте во Франкфурте (Германия) показало, что использование портативных очистителей воздуха может помочь снизить уровень аэрозоля в классе. На основании результатов экспериментов и последующего теоретического моделирования исследователи пришли к выводу, что очистители воздуха являются важной дополнительной мерой борьбы с вирусами.

      COVID-19 и научные работы по очистке воздуха

      Тестирование портативных очистителей воздуха в школьной аудитории: снижение риска передачи SARS-CoV-2 воздушным путем (J. Curtis, M. Granzin, J. Schrod, декабрь 2020 г.)
      aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/studie-zeigt-luftreiniger-beseitigen-90-prozent-der-aerosole-in-schulklassen/

      Докладная записка о роли аэрозольных частиц в развитии инфекции SARS-CoV-2 (Ассоциация исследования аэрозолей (Association for Aerosol Research), декабрь 2020 г.)

      www.info.gaef.de/positionspapier

      ВОЗ, вентиляция и COVID-19 (ноябрь 2020 г.)

      www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19

      Немецкая компания Stiftung Warentest протестировала, насколько хорошо победители испытания на очистку воздуха, прошедшего в марте 2020, улавливают аэрозоли (январь 2021 г.)

      www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-5699357/
      *Аэрозоль — это смесь воздуха с твердыми или жидкими частицами. Обладает высокой маневренностью, изменяемостью и плохо поддается контролю.

      Аллергены

      Как аллергены атакуют

      Иммунная система предназначена для защиты организма от вредных агентов, таких как бактерии и вирусы. Аллергией называется ошибочная реакция иммунной системы на безобидные вещества.

      Самые распространенные ингаляционные аллергены

      Аллергены. Пыльца

      Пыльца

      Узнать больше
      Пылевые клещи

      Пылевые клещи

      Узнать больше
      Аллергены. Перхоть животных

      Перхоть животных

      Узнать больше
      Аллергены. Плесень

      Плесень

      Узнать больше
      Очистители воздуха Philips

      Эффективность

      Очистители воздуха Philips устраняют 99,99 %* аллергенов

       

      99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов, таких как пыльца, пылевые клещи, споры плесени и перхоть животных, проходя через фильтр, остаются внутри.
      ECARF
      Европейский исследовательский фонд, посвященный исследованиям аллергии
      Сертифицировано для людей с аллергией. Очистители воздуха Philips подходят для людей, страдающих аллергией.
      *Из воздуха, проходящего через фильтр. Испытания проведены в соответствии с методикой Austiran OFI SOP 350.00.
      Видео об очистителе воздуха
      Исследование очистителей воздуха Philips

      Исследование

      Протестировано в реальных домах, доказано эффективное снижение количества аллергенов, содержащихся в воздухе, таких как пылевые клещи

       

      В 2020 году спонсируемое компанией Philips исследование, проведенное Мюнхенским центром по охране окружающей среды в Германии, подтвердило эффективность очистителей воздуха в борьбе с домашними пылевыми клещами.

      На телефоне

      Контролируйте качество воздуха, где бы вы ни находились

      Отслеживайте качество воздуха у себя дома и на улице

      Следите за уровнем пыльцы на улице

      Получайте рекомендации по повышению качества воздуха

      App store
      Магазин Google Play

      Найдите изделие, которое соответствует вашим потребностям

      Найти ваш продукт

      Популярные изделия

      5000i series
      5000i Series
      Очиститель воздуха
      Logotip srodnog proizvoda
      Logotip srodnog proizvoda
      L (130 м²)
      500 м³/ч  (CADR)
      Узнать больше
      3000i series
      3000i Series
      Очиститель воздуха
      Logotip srodnog proizvoda
      Logotip srodnog proizvoda
      М (62 м²)
      520 м³/ч  (CADR)
      Узнать больше
      800 series
      800 Series 
      Очиститель воздуха
      Logotip srodnog proizvoda
      Logotip srodnog proizvoda
      S (49 м²)
      190 м³/ч  (CADR)
      Узнать больше
      2000i series
      2000i Series 
      Очиститель воздуха 3 в 1
      Logotip srodnog proizvoda
      Logotip srodnog proizvoda
      S (42 м²)
      165 м³/ч  (CADR)
      Узнать больше

      Подпишитесь на нашу новостную рассылку

      Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

      Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

      *
      Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
      Что это означает?

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.