Служба поддержки Philips Из чего изготовлены бутылочки Philips Avent и их части?

Бутылочки Philips Avent изготавливаются без использования бисфенола-A. Бутылочки изготавливаются из полипропилена, полиэфирсульфона или полифенилсульфона.

Части не содержат бисфенола-А Все компоненты Philips Avent, контактирующие с грудным молоком и пищей, не содержат бисфенол-A. Соски Philips Avent изготавливаются из силикона, а клапан AirFree — из полибутилентерефталата и силикона (LSR).