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Из чего изготовлены бутылочки Philips Avent и их части?

Бутылочки Philips Avent изготавливаются без использования бисфенола-A. Бутылочки изготавливаются из полипропилена, полиэфирсульфона или полифенилсульфона.

Информация на данной странице относится к моделям: SCY762/02 , SCY764/02 , SCY763/02 . Показать больше  ›

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