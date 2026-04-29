Из чего изготовлены бутылочки Philips Avent и их части?

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Бутылочки Philips Avent изготавливаются без использования бисфенола-A. Бутылочки изготавливаются из полипропилена, полиэфирсульфона или полифенилсульфона.
Информация на данной странице относится к моделям: SCY762/02 , SCY764/02 , SCY763/02 . Показать больше ›
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Почему новый продукт поставляется в бумажной упаковке?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?