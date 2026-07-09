Функция ионизации на стайлере для волос Philips

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При работе функции ионизации ваш фен или выпрямитель для волос Philips генерирует поток негативно заряженных ионов, которые нейтрализуют положительно заряженные ионы в атмосфере. Этот процесс нейтрализации способствует закрытию волосяных чешуек и снимает статическое электричество. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.
Информация на данной странице относится к моделям: BHS515/00 , BHD321/00 , BHD321/50 . Показать больше ›