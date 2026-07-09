Служба поддержки Philips Функция ионизации на стайлере для волос Philips

При работе функции ионизации ваш фен или выпрямитель для волос Philips генерирует поток негативно заряженных ионов, которые нейтрализуют положительно заряженные ионы в атмосфере. Этот процесс нейтрализации способствует закрытию волосяных чешуек и снимает статическое электричество. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.