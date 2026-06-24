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Хранение резервуара для воды и моющей насадки пылесоса

Все пылесосы Philips с функцией влажной уборки оснащены резервуаром для воды и насадками из микрофибры. Для оптимального хранения этих аксессуаров после каждого использования выполняйте представленные ниже действия (нумерация пунктов соответствует нумерации изображений).

Информация на данной странице относится к моделям: XC8349/01 , XC8347/01 , FC6729/01 . Показать больше  ›

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