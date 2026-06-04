Служба поддержки Philips
Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?
Да, версия 10.5.0 поддерживает синхронизацию приложения Sonicare с Apple Health.
Шаг первый.
Загрузите приложение Sonicare из Apple App Store и откройте приложение Sonicare.
Шаг второй.
Следуйте инструкциям по работе с приложением Sonicare и подключите к нему зубную щетку.
Шаг третий.
Примечание.
- В приложении Sonicare коснитесь значка ... в нижней правой части экрана
- Коснитесь раздела Настройки
- Коснитесь раздела Настройки Apple Health
- Следуйте инструкциям для подключения к Apple Health
Подключенная к Sonicare зубная щетка и использование приложения Sonicare для iOS необходимы для непрерывной синхронизации с приложением Apple Health.
Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32 , HX9911/19 , HX9911/23 . Показать больше ›