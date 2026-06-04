Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?

Шаг первый.

Загрузите приложение Sonicare из Apple App Store и откройте приложение Sonicare.



Шаг второй.

Следуйте инструкциям по работе с приложением Sonicare и подключите к нему зубную щетку.



Шаг третий.

В приложении Sonicare коснитесь значка ... в нижней правой части экрана

Коснитесь раздела Настройки

Коснитесь раздела Настройки Apple Health

Следуйте инструкциям для подключения к Apple Health

Подключенная к Sonicare зубная щетка и использование приложения Sonicare для iOS необходимы для непрерывной синхронизации с приложением Apple Health.