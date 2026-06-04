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Служба поддержки Philips

Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?

Да, версия 10.5.0 поддерживает синхронизацию приложения Sonicare с Apple Health. 
 

Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32 , HX9911/19 , HX9911/23 . Показать больше  ›

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