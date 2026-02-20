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В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?

Молоко обычно течет без дополнительных усилий со стороны малыша, если вы пользуетесь оригинальной соской Natural или Anti-colic либо обычной бутылочкой. Поэтому при переходе на соску Natural Response рекомендуется выбирать более высокую скорость потока.

Дайте малышу время, чтобы он мог привыкнуть к новой соске. Наблюдайте за малышом, чтобы понять, необходимо ли заменить соску на другую. В таблице ниже вы найдете рекомендации по выбору скорости потока и основные подсказки. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об особых индикаторах при кормлении малыша.

В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?

Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCY966/02, SCY930/01. Показать больше  ›

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