Служба поддержки Philips Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?

Соски Natural Response более точно имитируют женскую грудь, чтобы ваш малыш мог пить, глотать молоко и дышать в привычном ему ритме. Молоко течет через соску, только когда малыш активно сосет ее. Малышам, которые привыкли пить через бутылочку со свободным потоком, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к соске Natural Response.

Большинство младенцев очень чувствительны к любым изменениям, поэтому чтобы освоить новый тип кормления, им может потребоваться несколько попыток. В первый раз предлагая бутылочку малышу, кормите его, когда он расслаблен и не голоден. Если вы несколько раз безуспешно попытались покормить его с бутылочки, возможно, что ему необходимо подобрать соску с другой скоростью потока молока.

Важно найти подходящую соску: Все мы учимся в собственном ритме. Сосать молоко — это тоже навык, и некоторые малыши осваивают его раньше других. Именно поэтому некоторым малышам может подойти наша соска "Первый поток" (соска 0), прежде чем они смогут перейти на соски Natural Response.



Когда следует сменить соску? Попробуйте соску Natural Response с более быстрым потоком, если малыш играет с соской вместо питья либо ему что-то не нравится. Перейдите на оригинальную бутылочку Natural 60 мл (SCF039/17) с соской Natural T0 (SCF657/27) для более быстрого потока, если на питье 50 мл через соску Natural Response у малыша уходит более 20 минут. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.