Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?

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Соски Natural Response более точно имитируют женскую грудь, чтобы ваш малыш мог пить, глотать молоко и дышать в привычном ему ритме. Молоко течет через соску, только когда малыш активно сосет ее. Малышам, которые привыкли пить через бутылочку со свободным потоком, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к соске Natural Response.
Большинство младенцев очень чувствительны к любым изменениям, поэтому чтобы освоить новый тип кормления, им может потребоваться несколько попыток. В первый раз предлагая бутылочку малышу, кормите его, когда он расслаблен и не голоден. Если вы несколько раз безуспешно попытались покормить его с бутылочки, возможно, что ему необходимо подобрать соску с другой скоростью потока молока.
Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02 , SCD838/17 , SCY966/02 . Показать больше ›
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