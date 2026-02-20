Служба поддержки Philips Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?

Соски Natural Response визуально имитируют женскую грудь. Однако только соски Natural Response предназначены для подачи молока, только когда ребенок активно сосет его.

Соски Philips Avent Natural Response доступны в вариантах со скоростью потока от 1 до 5 в США и Канаде и от 1 до 6 в других странах. Если вы выбросили упаковку, эти соски можно отличить от других по следующим признакам:

На соске вместо круглого отверстия имеется J-образный разрез

Отсутствует спиральный элемент на кончике соски.

На боковой стороне соски Natural будет указано 3 числа, а на соске Natural Response — только 1.

Не стоит попеременно кормить малыша из сосок Natural и Natural Response, поскольку он может запутаться в различиях между ними. См. изображение ниже, чтобы определить тип вашей соски.

Ищете показатель скорости потока на соске? Чтобы определить скорость потока молока на соске, внимательно осмотрите ее и найдите соответствующий номер. На сосках Anti-colic показатель скорости потока указывается на боковой стороне. Показатели скорости потока сосок Natural и Natural Response лучше всего видны сверху.