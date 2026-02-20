Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?

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Соски Natural Response визуально имитируют женскую грудь. Однако только соски Natural Response предназначены для подачи молока, только когда ребенок активно сосет его.
Соски Philips Avent Natural Response доступны в вариантах со скоростью потока от 1 до 5 в США и Канаде и от 1 до 6 в других странах. Если вы выбросили упаковку, эти соски можно отличить от других по следующим признакам:
Не стоит попеременно кормить малыша из сосок Natural и Natural Response, поскольку он может запутаться в различиях между ними. См. изображение ниже, чтобы определить тип вашей соски.
Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCY966/02, SCY930/01. Показать больше ›
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