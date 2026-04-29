Служба поддержки Philips Можно ли кормить малыша плотными смесями через соску Natural Response?

Да. Соски Philips Avent Natural Response можно использовать как для молока, так и для более густых жидкостей. Это может быть антирефлюксная смесь, молоко со злаками, детские смеси (в том числе из риса) или супы.

Поскольку более густые жидкости текут медленнее, вероятно, для комфортного кормления малыша потребуется выбрать соску с большим номером.

Для густых жидкостей можно использовать соску Natural Response номер 6 ("Для густых смесей"), которая изначально предназначена для кормления густыми смесями.

Соски Philips Avent Natural Response доступны в вариантах со скоростью потока от 1 до 5 в США и Канаде и от 1 до 6 в других странах.

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