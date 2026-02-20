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Как собрать бутылочку и соску Natural Response?

Соберите бутылочку Natural Response, убедившись, что соска для кормления полностью протянута через кольцо с резьбой, как показано на изображении ниже. В случае некорректной сборки при кормлении молоко или смесь будут протекать.
 

Сборка соски Natural Response

Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCY966/02, SCY930/01. Показать больше  ›

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