Служба поддержки Philips Как собрать бутылочку и соску Natural Response?

Соберите бутылочку Natural Response, убедившись, что соска для кормления полностью протянута через кольцо с резьбой, как показано на изображении ниже. В случае некорректной сборки при кормлении молоко или смесь будут протекать.



Установка клапана AirFree Наполните бутылочку Philips Avent Natural Response молоком. При использовании готовой молочной смеси убедитесь, что смесь обладает равномерной консистенцией. В противном случае клапан AirFree может забиться. Установите клапан AirFree на бутылочку. Протяните соску через фиксирующее кольцо (вытяните соску вверх для удобства сборки). Установите фиксирующее кольцо с соской на клапан AirFree.

Полезный совет. Значок в верхней части клапана AirFree указывает на оптимальное положение клапана AirFree при кормлении (см. изображение ниже).

Значок в верхней части клапана AirFree указывает на оптимальное положение клапана AirFree при кормлении (см. изображение ниже).