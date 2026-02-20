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Использование клапана AirFree с Avent Natural Response

Обязательно очищайте и стерилизуйте все компоненты перед использованием.

  1. Протяните соску через кольцо с резьбой.
  2. Убедитесь, что соска полностью протянута через кольцо с резьбой.
  3. Расположите внутри бутылочки клапан AirFree.
  4. Затяните кольцо, чтобы зафиксировать крышку.
  5. Закройте бутылочку колпачком.
     

 

Клапан AirFree и бутылочка Natural Response

Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCY966/02, SCY930/01. Показать больше  ›

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