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Чтобы узнать, какие детские бутылочки и соски Philips Avent совместимы друг с другом, см. информацию ниже.
В 4 разделах ниже вы узнаете всю необходимую информацию о совместимости продуктов Philips Avent:
Natural и Natural Response
Natural — стекло
Против колик
Клапан AirFree.
Каждый раздел содержит различное сочетание продуктов с соответствующим значком (галочка или крест), обозначающим совместимость.
Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCF041/27, SCF656/27. Показать больше ›
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как подготовить бутылочку и соску Philips Avent к первому использованию?
Использование клапана AirFree с Avent Natural Response
Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?
Можно ли кормить малыша плотными смесями через соску Natural Response?
Какая соска Natural Response лучше всего подходит моему малышу?
Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?
В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?
Как собрать бутылочку и соску Natural Response?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?