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Служба поддержки Philips

Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

Чтобы узнать, какие детские бутылочки и соски Philips Avent совместимы друг с другом, см. информацию ниже.

В 4 разделах ниже вы узнаете всю необходимую информацию о совместимости продуктов Philips Avent:

  • Natural и Natural Response 

  • Natural — стекло 

  • Против колик 

  • Клапан AirFree.

Каждый раздел содержит различное сочетание продуктов с соответствующим значком (галочка или крест), обозначающим совместимость.

Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCF041/27, SCF656/27. Показать больше  ›

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