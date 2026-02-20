Служба поддержки Philips Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

Чтобы узнать, какие детские бутылочки и соски Philips Avent совместимы друг с другом, см. информацию ниже.



В 4 разделах ниже вы узнаете всю необходимую информацию о совместимости продуктов Philips Avent:

Natural и Natural Response

Natural — стекло

Против колик

Клапан AirFree.

Каждый раздел содержит различное сочетание продуктов с соответствующим значком (галочка или крест), обозначающим совместимость.

Natural и Natural Response На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с бутылочками, кольцами с резьбой и сосками Natural и Natural Response.



Лучшие советы по использованию Philips Avent Natural и Natural Response: Бутылочки Natural и Natural Response оснащаются одинаковым кольцом с резьбой. Это означает, что кольца с этих моделей являются взаимозаменяемыми. Natural — стекло На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы со стеклянными бутылочками Natural.



Лучшие советы по использованию стеклянных бутылочек Philips Avent Natural: Со стеклянными бутылочками можно использовать кольца с резьбой и соски от Natural и Natural Response.

Если у вас имеются соски/кольца с резьбой Anti-colic либо клапан AirFree, эти компоненты несовместимы со стеклянными бутылочками Natural. Против колик На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с бутылочками, кольцами с резьбой и сосками Anti-colic. Клапан AirFree На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с клапаном AirFree.



Лучшие советы по использованию клапана Philips Avent AirFree: Клапан AriFree можно использовать с любыми пластиковыми бутылочками Philips Avent (но не стеклянными).

При использовании соски Philips Avent Natural Response или Anti-colic с соответствующим кольцом с резьбой клапан AirFree становится доступен для установки. Дополнительная поддержка Свяжитесь с нами, если у вас остались какие-либо вопросы или сомнения относительно совместимости продуктов Philips Avent.