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Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02, SCY966/02, SCY930/01. Показать больше ›
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как подготовить бутылочку и соску Philips Avent к первому использованию?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Можно ли кормить малыша плотными смесями через соску Natural Response?
Как собрать бутылочку и соску Natural Response?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Какая соска Natural Response лучше всего подходит моему малышу?
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?
Почему на упаковках с сосками Natural Response нет указания возраста?
Использование клапана AirFree с Avent Natural Response
Можно ли использовать соску Natural Response без клапана AirFree?
Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Какие преимущества предлагает соска Natural Response?