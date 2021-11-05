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Больше не доступен

Ultinon Essential LEDЛампа для автомобильных фар

11362UE2X2

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Будьте в центре внимания
Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.
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Стильные светодиодные лампы с простой установкой

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  • Тип лампы: H11

  • Стильный белый свет 6500 К

  • Компактный дизайн и удобная установка

  • Совместима с большинством автомобилей

  • Количество ламп: 2 шт.

Стильный белый свет для комфорта в поездках

Стильный белый свет для комфорта в поездках

Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством