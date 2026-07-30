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  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.

Больше не доступен

Ultinon LEDавтомобильная сигнальная лампа

11498ULRX2

Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов LED Philips Ultinon [˜P21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида.
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Качественные и долговечные светодиоды

Яркое освещение. Стильное вождение.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Количество ламп: 2 шт.

  • 12 В, насыщенный красный

  • Стоп-сигналы, противотуманные фонари

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.

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