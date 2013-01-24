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Ultinon LED

автомобильная сигнальная лампа

11498ULWX2
  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.
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    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    11498ULWX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon [~P21W] обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon [~P21W] обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon [~P21W] обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon [~P21W] обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение. Стильное вождение.

      Качественные и долговечные светодиоды

      • LED-S25 [~P21W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Фонари заднего хода

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

      Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

      Лампы для фонарей заднего хода с эффектом дневного света (6000 К) обеспечивают улучшенную видимость

      При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированный интенсивный яркий свет, точная направленность светового луча и непревзойденный стиль.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900398892
        EAN3
        8727900398908
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Фонари заднего хода
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        [~P21W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        BA15s
        Тип светодиодов
        LED-S25 [~P21W]
        Технические характеристики
        Мгновенное включение

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркое освещение. Стильное вождение.

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6000 К
        Люмен
        190

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11498ULWX2
        Код для заказа
        39889230

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,6  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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