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Ultinon LED

автомобильная сигнальная лампа

11499ULRX2
  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.
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    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    11499ULRX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon [~P21/5W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon [~P21/5W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon [~P21/5W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon [~P21/5W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение. Стильное вождение.

      Качественные и долговечные светодиоды

      • LED-S25 [~P21/5W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, насыщенный красный
      • Стоп-сигналы/задние фонари

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

      Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

      Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированный интенсивный яркий свет, точная направленность светового луча и непревзойденный стиль.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018050137
        EAN3
        8719018050144
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Стоп-сигналы/задние габаритные огни
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        [~P21/5W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        BAY15d
        Тип светодиодов
        LED-S25 [~P21/5W]
        Технические характеристики
        Мгновенное включение

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркое освещение. Стильное вождение.

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        Красный
        Люмен
        70/13

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11499ULRX2
        Код для заказа
        5013730

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,6  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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