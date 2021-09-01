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Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W]. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W]. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W]. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W]. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Автомобильная сигнальная лампа
Итого:
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают мощный свет синего оттенка и цветовую температуру 8000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения перчаточного ящика или салона. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.
Несмотря на то, что внешнее освещение необходимо для поддержания оптимальной видимости, нет причин жертвовать эстетикой и стилем. Если вы хотите обновить стиль, не покупая новый автомобиль, замените внешнее освещение на сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED — это отличный способ потратить деньги с умом.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.
Благодаря технологии HeatShield лампы Philips Ultinon Pro6000 T10 не подвержены воздействию высоких температур, даже когда устанавливаются рядом с лампами головного освещения. Специальный композитный материал помогает им выдерживать любые температурные колебания, сохраняя высокую эффективность.
Стандартные галогенные лампы и запасные светодиодные лампы различаются по мощности, типу конструкции и энергопотреблению. Иногда бывает трудно подобрать оптимальную светодиодную лампу при замене традиционных световых решений. Однако лампы Philips Ultinon Pro6000 совместимы с электросистемами большинства автомобилей. Также при необходимости можно приобрести дополнительные адаптеры, чтобы устранить возможные проблемы. Мы предлагаем вам комплексное решение.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro6000 обладают стандартным цоколем и не имеют полярности, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
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